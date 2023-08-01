В белгородском селе Бехтеевке открылась модельная библиотека нового поколения

Для удобства читателей приобрели интерактивные глобусы и сенсорный пристенный игровой комплекс. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно библиотеку посещают жители двух сел – Бехтеевка и Казанка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Пользователями являются 1,6 тысяч человек, в их числе - 500 детей. В рамках модернизации был обновлен фонд и внутреннее пространство здания: здесь появилось декоративное панно из металла «Читающие», мебельная настенная конструкция «Деревья и облака», полка в виде ветки с яблоком для буккроссинга и мебельная конструкция.

Для удобства читателей приобрели интерактивные глобусы и сенсорный пристенный игровой комплекс, созданы интерактивные локации - молодежная зона и площадка для детей «АРТ-ROOM».

В учреждении планируется проведение арттерапевтических занятий для детей 4-7 лет по развитию творческого мышления, фантазии, логики, а также организация бюро развлечений «Цветик – семицветик». Помимо этого, на базе площадки «Белогорье – сердце мое» откроется краеведческий клуб для подростков.