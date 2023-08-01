В Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в ДТП

По предварительным данным, около 11:40 на 157 км ФАД «Белгород - М4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» 37-летний водитель, управляя «Ладой 111730», двигался со стороны Алексеевки в направлении Бирюча. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. На одном из участков он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП пассажиры 38-летний мужчина и 14-летняя девочка получили телесные повреждения. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом водитель скончался, врезавшись в дерево.