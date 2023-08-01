Для белгородских росгвардейцев организовали музыкальные концерты

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Центральный округ Росгвардии и Благотворительный фонд помощи ветеранам боевых действий и специальных операций «Доблесть» провели акцию «Своих не бросаем» в поддержку росгвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в приграничных регионах. Главной визитной карточкой гуманитарного конвоя стали импровизированные выступления концертной бригады, в состав которой вошли лауреаты и участники смотра-конкурса художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора».

В полевых условиях перед военнослужащими выступили их коллеги из территориальных органов Росгвардии по Москве, Московской, Костромской, Тверской, Тульской областям. Артисты в погонах дали несколько концертов под отрытым небом, исполнив песни, как собственного сочинения, так и популярные хиты отечественной эстрады. Кроме того, гости передали росгвардейцам рисунки, письма и открытки с посланиями от детей из школ-интернатов, детских домов, учащихся и студентов г. Москвы и Московской области.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Доблесть» генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко вручил командирам подразделений копию Знамени Победы, а наиболее отличившимся военнослужащим - общественные награды.

За несколько дней участники гуманитарного конвоя проехали более двух тысяч километров, провели более десяти различных акций и концертов. Кроме того, концертная бригада выступила перед отдыхающими в одном из санаториев Белгородской области.