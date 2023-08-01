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НовостиОбщество1 августа 2023 6:36

В белгородской Алексеевке завершили благоустройство сквер имени Гагарина

Осенью власти обещают установить лавочки
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 1 августа, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области рассказал о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Из запланированных на 2023-й год 48-ми объектов 12 уже завершены. В их числе, благоустройство вокруг железнодорожной станции «Прохоровка» или сквер им. Гагарина в Алексеевке.

- В сквере завершили восстановление тротуаров и площадок для отдыха горожан, осталось закупить, уже за счет областных денег, малые архитектурные формы, в том числе лавочки, детские площадки, и их установить – это мы сделаем уже осенью тоже этого года, - пообещал Вячеслав Владимирович.