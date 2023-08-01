С 1 августа у почти 109 тысяч белгородцев повысились страховые и накопительные пенсии

С 1 августа увеличен на 10% размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают 773 участника программы софинансирования. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на его лицевой счет поступили средства, не учтенные ранее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Перерасчет будет зависеть от зарплаты пенсионера. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Средства будут зачислены пенсионерам в беззаявительном порядке по стандартному графику.

Также с 1 августа увеличен на 10% размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают 773 участника программы софинансирования. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

Отметим, средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования – 2,2 тысячи.