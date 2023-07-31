1123 потерявших из-за обстрелов дома белгородца выбрали новое жилье. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На очередном брифинге министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина рассказала о ситуации с предоставлением жилья жителям региона, которые потеряли свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Так, уведомления получили 1497 собственников домовладений, утратившие жилье, заявления о согласии на предоставление жилплощади получены уже от 1460 собственников. А заявления на конкретную квартиру или дом подписали 1123 белгородца.

- Работа продолжается, проводим конкурсные процедуры, они находятся на разных стадиях заключения контрактов. На этой неделе получили ключи от нового жилья 95 семей и всего 191 семья заселена в новые жилые помещения, - отметила Оксана Козлитина.

Отметим, власти Белгородской области с февраля 2023 года приступили к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Жилплощадь также предоставляют жителям региона, проживающим в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. На эти цели регион получил из федерального бюджета 9,4 млрд рублей.