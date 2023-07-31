За прошедшие выходные белгородские автоинспекторы выявили 1440 нарушений ПДД. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные выявили 1440 нарушений Правил дорожного движения в Белгородской области. От управления отстранен 51 пьяный, либо отказавшийся от прохождения медосвидетельствования водитель. 17 автомобилистов ранее уже были лишены права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам правоохранители составили 91 административный материал, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 157 материалов.

Кроме того, к ответственности привлечено 75 водителей за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Полицейские выявили 30 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 142 водителя, нарушившие светопропускную способность автостекол, также привлечены к ответственности.