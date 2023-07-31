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НовостиПолитика31 июля 2023 17:12

При обстреле белгородского села Ржевка пострадали три частных жилых дома

Также повреждена линия электропередачи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При обстреле белгородского села Ржевка пострадали три частных жилых дома.

При обстреле белгородского села Ржевка пострадали три частных жилых дома.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 31 июля, ВСУ обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал, но есть повреждения жилых домов. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи, - написал глава Белгородской области.

На место происшествия выехали аварийные бригады и оперативные службы. Продолжается подомовой обход, информация по разрушениям уточняется.