При обстреле белгородского села Ржевка пострадали три частных жилых дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 31 июля, ВСУ обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал, но есть повреждения жилых домов. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи, - написал глава Белгородской области.

На место происшествия выехали аварийные бригады и оперативные службы. Продолжается подомовой обход, информация по разрушениям уточняется.