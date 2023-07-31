В Белгороде пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Белгород»

В областном центре пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Белгород». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде 6 августа состоится благотворительный фестиваль. Он объединит городские проекты и локальные сообщества для того, чтобы подарить горожанам праздник и помочь благотворительным организациям.

Гостей праздника ждет парад собак. Чтобы поучаствовать в нем, достаточно просто прийти. Регистрироваться заранее не нужно. Все получат сертификат участника. Кроме того, горожанам представят показательные выступления дрессированных собак.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный конкурс-аукцион детских рисунков. Поучаствовать могут все. Дома можно нарисовать открытку формата А4, принести ее на фестиваль и отдать организаторам в обмен на мороженое. Рисунки можно будет приобрести за благотворительный взнос. А собранные средства направят в организацию помощи животным «Лучик надежды».

На празднике вас также ждут детская зона от проекта «Воздушный Крокодил», скетч-клуб «Нарисуй город с Олей Алексеенко», маркет «Блошка», выставка работ городских фотографов, стретчинг лагерь для всех желающих. Не обойдется и без музыкального сопровождения – для горожан выступят Влад Вата и Сильвия Войс.

Фестиваль пройдет в парке «Южный» 6 августа с 16 до 20 часов. (0+)