На дорожные работы в 2024 году Белгородская область потратит почти 14 млрд рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В следующем году на строительство и ремонт дорог в Белгородской области планируют направить около 14 миллиардов рублей. Об этом рассказал в ходе оперативного совещания регионального правительства министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко

Эта сумма включает в себя средства на дороги федерального (1 млрд 525 млн), регионального (10 млрд 171 млн) и муниципального (2 млрд 260 млн) значения.

По докладу чиновника, региональные власти планируют отремонтировать и построить 244 км дорог, протянуть 33 километра линий наружного освещения, обустроить 33 км тротуаров, а также провести капитальный и текущий ремонт 12 мостов.