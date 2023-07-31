Белгородские синоптики прогнозируют грозы, град и 30-градусную жару

На вторник белгородские синоптики прогнозируют грозы и жару. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, первый день августа в Белгородской области будет облачным. На территории региона ночью местами возможны кратковременные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем южной четверти 7-12 м/с. При грозах местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем прогреется до 25-30 градусов.

Областном центре ночью обещают от 16 до 18 градусов тепла, днем потеплеет до 25-27 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советуют жителям региона придерживаться правил безопасности во время грозы: закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы, чтобы избежать угрозы короткого замыкания и связанных с ним последствий.