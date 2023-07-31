Под Белгородом водитель скончался, врезавшись в дерево

В Белгородской области в результате ДТП с деревом скончался мужчина. По предварительной информации, сегодня утром в Яковлевском районе на 637 километре федеральной трассы «Крым» произошло смертельное ДТП.

64-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2111 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия мужчина получил множественные травмы. Его доставили в районную больницу, где он впоследствии скончался, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.