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НовостиОбщество31 июля 2023 13:46

Белгородская пенсионерка отдала аферистам больше 100 тысяч рублей

Мошенники пообещали женщине обменять старые купюры на новые
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мошенники пообещали женщине обменять старые купюры на новые.

Мошенники пообещали женщине обменять старые купюры на новые.

Фото: "КП" Архив

С заявлением о мошенничестве в полицию Старого Оскола обратилась 87-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, накануне на ее стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей социальной службы. Аферистка сообщила, что пожилой женщине положены солидные дополнительные выплаты, которые она получит уже в следующем месяце. «Сотрудница соцслужбы» упомянула о предстоящей денежной реформе и предложила, не выходя из дома, обменять наличность на купюры нового образца.

Доверчивая оскольчанка передала свои накопления в сумме 121 тысяч рублей прибывшему курьеру, который пообещал в течение получаса привезти новые банкноты. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.