Белгородские спасатели вызволили из беды жеребенка и собаку

фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

За прошедшую неделю сотрудники МЧС по Белгородской области дважды пришли на помощь животным.

Так, 28 июля на территории промзоны в Алексеевке очевидцы обнаружили упавшую в большую яму собаку. Жители сообщили о происшествии спасателям. При помощи штурмовой лестницы сотрудники МЧС достали животное из ямы, осмотрели и, убедившись, что его жизни ничего не угрожает, отпустили на свободу.

Из села Смородино Яковлевского городского округа 30 июля поступило сообщение с просьбой помочь жеребенку. Выяснилось, что малыш упал в яму с водой на территории частной фермы. При помощи штурмовой лестницы, веревок и ремней, спасатели вместе с хозяином попавшего в беду животного благополучно вытащили его на поверхность. Жеребенок чувствует себя хорошо и отделался лишь легким испугом.