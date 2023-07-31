В Белгородской области с 1 августа будет круглосуточно работать «Детский телефон доверия»

«Детский телефон доверия» в Белгородской области с завтрашнего дня, 1 августа, будет работать круглосуточно. Консультации для ребят проводят профессиональные психологи. Все разговоры абсолютно анонимные. Звонящие могут не представляться, а содержание разговора остается тайной ребенка и психолога. Звонки с любых номеров не фиксируются и являются бесплатными.

Очную или онлайн-консультацию от психологов можно также пройти в Центре молодежных инициатив по адресу: город Белгород, улица Студенческая 17А. Запись на прием ведется через личные сообщения в группе или по номеру 8 (4722)-25-03-89.

Экстренная служба психологической помощи доступна по единому номеру 8 800 2000–122.