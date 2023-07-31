30 июля Белгородская область попала под обстрел ВСУ более 110 раз. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская область больше 110 раз попала под обстрел ВСУ в прошедшее воскресенье, 30 июля. О нанесенных по приграничью ударах сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 12 артиллерийских снарядов. Девять гранат беспилотники сбросили на Журавлевку.

18 минометных снарядов пришлись по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга, по восемь снарядов зафиксировано в Ленинском и Красном. 3 артиллерийских и 2 миномётных — по МАПП «Шебекино».

В Борисовском районе по окаринам сел Богун-Городок и Лозовая Рудка зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского горокруга — 8 прилетов. Еще 7 снарядов были выпущены по окраине хутора Старый Волоконовского раойна. Ни в одном населенном пункте разрушений не зафиксировано.

Под обстрел также попало село Новопетровка Валуйского горокруга. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего произошло возгорание. Осколки второго снаряда посекли фасад и выбили окна в частном доме.

В Краснояружском районе 9 снарядов ВСУ выпустили по селу Староселье и окраине села Теребрено, 6 — по поселку Прилесье, по территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье — 5, по окраине села Вязовое — 2. В результате обстрела Прилесья повредились два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Кроме того, была повреждена ЛЭП — сейчас электричество восстановлено.