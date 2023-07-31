Военно-спортивный центр «Воин» начинает работу еще в 4 муниципалитетах Белгородчины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде и Стром Осколе уже прошли смены в центре военно-спортивной подготовки «Воин». В ближайшее время такие центры заработают еще в четырех муниципалитетах Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Центр начинает свою работу в Алексеевке, Валуйках, Губкине и Новом Осколе. Ребята занимаются начальной военной подготовкой, эти занятия нужны, уверен, каждому настоящему мужчине, начиная с тактической медицины и заканчивая работой с беспилотными летательными аппаратами. Я думаю, что им будет очень интересно, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков также рассказал, что записаться в центр можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно зайти на сайт Министерства по делам молодежи правительства Белгородской области.