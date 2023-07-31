В Белгороде в честь дня города пройдут праздники микрорайонов

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В Белгороде ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков запланированы мероприятия в управах. Праздники микрорайонов пройдут с 1 по 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Традиционный ежегодный формат организаторы сохранили, несмотря на ограничения из-за оперативной обстановки. Мероприятия рассредоточены по разным локациям и дням, что позволяет обеспечить безопасность горожан. В планах – выступления лучших творческих коллективов областной столицы и угощение солдатской кашей.

Также в администрации Белгорода отметили, что в этом году всю праздничную юбилейную программу продумывали таким образом, чтобы каждый белгородец почувствовал атмосферу главного праздника. Но при этом с учетом всех требований к безопасности в нынешних условиях.

Напомним, весь цикл праздничных торжеств и акций в честь Дня города разбит по дням с 1 по 6 августа и будет проходить в разное время в разных частях областного центра. Расписание праздников в микрорайонах здесь.