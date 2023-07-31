В Белгородской области появились зоны для нагонки и натаски собак. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях создали специальные зоны, где проверяют навыки собак охотничьих пород. На территории региона таких объектов 28 общей площадью более 40 га - 5 в общедоступных охотничьих угодьях и 23 в закрепленных охотничьих угодьях.

В зонах нагонки и натаски проверяют охотничьи навыки собак. Тренировки проходят в условиях дикой природы, что позволяет собаке в полной мере проявить ее врожденный и закрепленный вековым отбором охотничий инстинкт.

- Российским законодательством запрещается нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты, а в сроки охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов с собаками, не находящимися на привязи, за исключением нахождения с собаками охотничьих пород в зонах нагонки и натаски. Создание таких зон в охотничьих угодьях является возможностью использования этих участков для тренировки собак охотничьих пород независимо от сроков охоты. Натаска и нагонка собак проводится по специальному разрешению в течение календарного года и без применения оружия, – пояснил начальник управления Экоохотнадзора региона Андрей Гоц.

В правительстве региона отметили, что такие меры будут способствовать развитию отрасли собаководства.