Какие имена выбирают белгородцы для новорожденных рассказали в ЗАГСе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородском управлении ЗАГС рассказали, какие имена выбирают жители Белгородской области для новорожденных. Так, самыми популярными для мальчиков стали – Александр Артем и Михаил. Девочек чаще всего называют – Виктория, Мария, Полина и София.

Есть среди имен и необычные. Теперь в числе маленьких горожан есть Адам, Аристарх, Велимир, Ян, Ахиллес и Анисим, для девочек выбрали имена – Богдана, Валентина, Гликерия, Иветта, Матрона, Любава.

Также в городском ЗАГСе рассказали, что за полгода на свет появились 1392 малыша.