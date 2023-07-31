В IT-школу в Калужскую область отправятся 40 белгородских детей

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня 40 детей из Белгородской области отправятся в IT-школу в Калужскую область. Ребята из числа лучших будут заниматься разработкой новых проектов со своими сверстниками из других регионов страны. О этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Я очень рад, что межрегиональное сотрудничество по вопросам развития нашей молодежи у нас идет хорошими темпами, нужно развиваться не только в своем регионе, но и смотреть на достижения лучших практик для того, чтобы наши дети были самыми сильными, а значит – самыми успешными, - подчеркнул глава региона.

Отметим, на прошлой неделе в регионе подвели итоги летней ИТ-школы в Белгородской области. В течение смены более 350 ребят из разных уголков области решали актуальные и сложные кейс-задачи от ведущих региональных промышленных предприятий: создавали интерактивную 3D-модель тепловоза, мобильное приложение с программой лояльности, моделировали сайт с аналитическими данными и многое другое. По итогам обучения участники защитили свои проекты перед компаниями-кейсодателями, а те, в свою очередь, выбрали лучшие разработки.