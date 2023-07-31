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НовостиОбщество31 июля 2023 8:52

Пьяный житель Белгородской области ударил фельдшера в ответ на помощь

О происшествии рассказал главврач СМП Алексей Жиров
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пьяный житель Белгородской области ударил фельдшера в ответ на помощь.

Пьяный житель Белгородской области ударил фельдшера в ответ на помощь.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Неприятная ситуация на днях произошла в Губкине. Об инциденте рассказал главный врач СМП по Белгородской области Алексей Жиров на своей странице в соцсети. Скорую вызвали очевидцы, которые сообщили, что возле памятника «Вечный огонь» упал мужчина, он потерял сознание.

Бригада медиков прибыла на место и начала оказывать помощь. Пациент не приходил в сознание, изо рта шел стойкий запах алкоголя. Дали вдохнуть нашатырный спирт, похлопали по щекам, после чего больной очнулся. Но вместо благодарности он наотмашь ударил фельдшера СМП. Ей понадобилась медицинская помощь. Жиров отметил, что с начала года было уже 6 подобных случаев.

- Уважаемые пациенты. Призываю вас уважать работу врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи. В 2023 году имело место 6 случаев нападений на сотрудников СМП. Наши сотрудники имеют защиту в составе Росгвардии. Я очень прошу относиться с уважением к людям, которые приходят вам на помощь, - обратился к белгородцам Алексей Жиров.