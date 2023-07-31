«Снимать с себя ответственность – верх непорядочности»: Гладков отчитал главу Старооскольского округа за отписки жителям ИЖС

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня во время еженедельного оперативного совещания Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с ИЖС в Старооскошльском городском округе. Замечание за отписку жителям получил глава муниципалитета Андрей Чесноков.

Несколько дней назад губернатор вместе с Чесноковым встречались несколько с жителями одного из микрорайонов ИЖС в Старом Осколе. Муниципалитет выдал землю под строительство жилых застроек, но до сих под там нет дорог, канализации, не подведена вода. Жители микрорайона уже много лет обращают внимание на проблемы, и во время встречи дали губернатору письмо с ответом главы муниципалитета.

Губернатор сказал, что такие письма и отписки непозволительны. Он призвал и других глав муниципалитетов обратить на это внимание.

- Там было написано, что Старооскольский округ подавал заявку, денег область не дала, значит, строить не будем. Если еще кто-то так ответит, Андрей Валерьевич, это будет последний день работы. Доверие мое вы потеряете. Даже если это не последствия вашей работы, переснимать с себя ответственность как руководитель муниципального образования и перекладывать ее на другие ветви государственной, муниципальной, федеральной власти — я считаю, что это верх непорядочности, - возмутился Гладков.