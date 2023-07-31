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НовостиОбщество31 июля 2023 7:44

В Белгородской области появится специальная комиссия по безопасности высотных работ

Власти региона вместе с прокуратурой проверят все объекты строительства
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области появится специальная комиссия по безопасности высотных работ.

В Белгородской области появится специальная комиссия по безопасности высотных работ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать специальную комиссию, которая займется вопросами безопасности при выполнении высотных работ. Власти Белгородской области совместно с региональной прокуратурой проверят все объекты, на которых по муниципальным и государственным контрактам ведутся строительные работы. Такая мера связана с участившимися несчастными случаями – за последние дни в регионе погибло несколько человек, сорвавшись с крыш.

Инструктаж всех рабочих будут проводить еженедельно перед тем, как допускать их на объект. Ответственными назначили на министра ЖКХ Алексея Ботвиньева и руководителя администрации губернатора Ивана Будлова.

Напомним, во время кровельных работ в Строителе и Шебекино погибли два человека, один с травмами в больнице. В Бирюче подросток сорвался с крыши во время ремонта и получил множественные травмы.