В Белгородской области появится специальная комиссия по безопасности высотных работ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать специальную комиссию, которая займется вопросами безопасности при выполнении высотных работ. Власти Белгородской области совместно с региональной прокуратурой проверят все объекты, на которых по муниципальным и государственным контрактам ведутся строительные работы. Такая мера связана с участившимися несчастными случаями – за последние дни в регионе погибло несколько человек, сорвавшись с крыш.

Инструктаж всех рабочих будут проводить еженедельно перед тем, как допускать их на объект. Ответственными назначили на министра ЖКХ Алексея Ботвиньева и руководителя администрации губернатора Ивана Будлова.

Напомним, во время кровельных работ в Строителе и Шебекино погибли два человека, один с травмами в больнице. В Бирюче подросток сорвался с крыши во время ремонта и получил множественные травмы.