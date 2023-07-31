Утром 31 июля ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области

Сегодня утром под обстрел со стороны Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего он загорелся. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия находятся все оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход, информация по разрушениям уточняется.