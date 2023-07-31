Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 6:29

В Шебекино 27 из 30 крупных предприятий уже работают

Продукция молочного комбината поставляется в магазины региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Шебекино Белгородской области уже возобновили работу 27 из 30 крупных предприятий. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

уже 27 из 30 крупных и средних предприятий начали свою работу, в том числе и молокозавод. Недавно звонила жительница из Старого Оскола и спрашивала, когда в магазины будут возобновлены поставки полюбившейся продукции молочного комбината из Шебекино. Продукция уже поставляется, предприятие работает уже на 30% от своей мощности. Уверен, в ближайшее время полностью восстановится, - сказал глава Белгородской области.

Ранее губернатор сообщал, что в Шебекино открылись 4 почтовых отделения из 7. По всему городскому округу уже приступили к работе 35 отделений почты.