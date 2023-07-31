В Шебекино 27 из 30 крупных предприятий уже работают

В Шебекино Белгородской области уже возобновили работу 27 из 30 крупных предприятий. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

уже 27 из 30 крупных и средних предприятий начали свою работу, в том числе и молокозавод. Недавно звонила жительница из Старого Оскола и спрашивала, когда в магазины будут возобновлены поставки полюбившейся продукции молочного комбината из Шебекино. Продукция уже поставляется, предприятие работает уже на 30% от своей мощности. Уверен, в ближайшее время полностью восстановится, - сказал глава Белгородской области.

Ранее губернатор сообщал, что в Шебекино открылись 4 почтовых отделения из 7. По всему городскому округу уже приступили к работе 35 отделений почты.