За месяц в шебекинском ЗАГСе 22 пары зарегистрировали свой брак. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Шебекино Белгородсокй области продолжается восстановление после массированных обстрелов ВСУ в начале июня. Десятки строительных бригад со всей области закрывают тепловой контур жилых домов, предприятия запускают производство.

В городе уже работают почтовые отделения, магазины и ЗАГС. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, мирная жизнь возвращается.

- ЗАГС работает уже более месяца. 22 молодые пары оформили свои взаимоотношения, создали семьи. Совет да любовь! Очень хочется пожелать, чтобы их совместная жизнь была счастливой, чтобы было много детей, а самое главное — мирное небо над головой! – пожелал губернатор.