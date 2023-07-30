Губернатор рассказал о реализации программы соцконтрактов в Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области рассказал, как в регионе реализуется проект «Социальный контракт». В этом году на работу программы заложено 800 миллионов рублей. Средства соцконтракта позволяют сформировать дополнительный доход тем, кто находится в непростой жизненной ситуации.

В качестве примера получателей соцконтракта Вячеслав Гладков привел белгородца, который производит защиту для военнослужащих, и семью из Борисовки, открывшую пекарню.

- Я рад, что реализация проекта идет успешно. Например, Павел Тимофеев из Белгорода взял 350 тысяч рублей и создал предприятие, которое производит защиту для наших военнослужащих. Очень актуальная тема, а самое главное — уже начинает пользоваться спросом у военных. Надеюсь, что все планы Павла будут реализованы. А семья Климовых из Борисовки, получив государственную поддержку по социальному контракту, открыла пекарню. Уже более 17 тонн хлеба выпечено, продукция пользуется заслуженным спросом. Уверен, это только начало большого успешного пути, - отметил глава региона.