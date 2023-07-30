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НовостиОбщество30 июля 2023 4:48

55 тысяч жителей Белгородской области сдали нормативы ГТО в 2023 году

В тройку лидеров вошли три муниципалитета - Ровеньской район, Валуйский и Алексеевский горокруга
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Обязательными нормативами для каждой возрастной группы были шесть дисциплин: бег на короткие и длинные дистанции, метание снаряда, наклоны, плавание, подтягивание и поднимание туловища.

Как напоминает пресс-служба регионального правительства, сдать нормативы может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Золотые значки ГТО дают абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. Благодаря ему студенты могут претендовать на повышенную стипендию, а работающие – на прибавку к зарплате.