55 тысяч жителей Белгородской области сдали нормативы ГТО в 2023 году

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Обязательными нормативами для каждой возрастной группы были шесть дисциплин: бег на короткие и длинные дистанции, метание снаряда, наклоны, плавание, подтягивание и поднимание туловища.

Как напоминает пресс-служба регионального правительства, сдать нормативы может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Золотые значки ГТО дают абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. Благодаря ему студенты могут претендовать на повышенную стипендию, а работающие – на прибавку к зарплате.