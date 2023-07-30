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НовостиОбщество30 июля 2023 4:43

Свыше 400 белгородских школьников вернулись из Крыма

Ребята отдыхали и оздоравливались в лагере «Бригантина»
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Дети из приграничных районов области и Белгорода провели 21 день в поселке Песчаное Бахчисарайского района. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области. Для наших юных земляков было организовано пятиразовое питание по системе «шведский стол», насыщенная развлекательная и культурно-оздоровительная программа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, дети из белгородского приграничья будут бесплатно отдыхать в Евпатории ближайшие 11 месяцев. В этот промежуток времени родительская плата тоже начисляться не будет.