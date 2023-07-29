Гладков опроверг слухи о кратковременном возвращении белгородских школьников на очное обучение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Входе вечернего прямого эфира 28 июля, к губернатору обратился возмущенный белгородец. Мужчина написал, что в сети распространяется информация о том, в белгородских школах очное обучение вводится с 1 сентября лишь для вида. Якобы, это делается лишь для зачисления детей, учиться очно они будут лишь одну-две недели, а дальше снова дистан. Житель региона недоумевает, «для кого все ремонтируется».

Губернатор в очередной раз призвал доверять только официальным источникам информации.

- Предлагаю, не верить слухам. Это глупость. Мы готовимся к очной форме обучения, потому что хотим, чтобы наши дети, в том числе и мой ребенок, получили образование, потому что дистанционное обучение, к сожалению, не дает тот результат, который бы хотелось нам всем. Возможен перевод на дистанционное обучение? Конечно, возможен, ведь мы как были, так и остаемся прифронтовой территорией. СВО идет, и ситуация может развиваться по-разному. Мы уверены в победе, но готовы к различным вариантам развития событий, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков также сказал, что все учреждения образования ремонтируются и для детей, и для учителей, и для родителей.

- Предстоит еще больше работы, потому что школ, нуждающихся в капремонте, у нас в три раза больше, чем уже сделано, и точно так же по детским садам – они не ремонтировались по 30, по 50 лет, - заявил Гладков.