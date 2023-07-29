В Белгороде в этом году построят 9 домов для многодетных семей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова действует программа по обеспечению новым жильем многодетных семей. Все дома и квартиры предоставляются в собственность. На каждого члена семьи рассчитано по 18 квадратных метров. В каждом доме предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная.

В этом году в Белгороде для многодетных семей возведут 9 домов. Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства.

Кто может претендовать на получение новых квадратных метров:

- семьи, в которых три и более детей до 18 лет или же старше, но обучающихся по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;

- постоянное проживающие на территории Белгородской области не менее пяти лет;

- малоимущие и нуждающиеся в жилом помещении семьи.