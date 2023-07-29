Белгородский губернатор назвал адреса работающих в Шебекино почтовых отделений

В Шебекинском городском округе продолжают полным ходом восстанавливать жилье, пострадавшее после массированных обстрелов со стороны Украины. Также возвращаются к привычному графику учреждения, необходимые в повседневной жизни. Уже работают крупные предприятия, открываются магазины и почтовые отделения.

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении назвал адреса отделений почты в Шебекино, которые работают в полном объеме. Речь об отделениях на ул. Ленина, д. 84, ул. Петровского, д. 2, ул. Генерала Шумилова, д. 17, ул. Московская, д. 17.

- Почта также приносит пенсии и социальные выплаты на дом. В целом в Шебекинском городском округе работают уже 35 почтовых отделений, - рассказал Гладков.