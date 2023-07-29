В Белгородском районе 12 детей-сирот получили собственное жилье. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 28 июля, губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья 12 молодым людям. Новоселье ребята отпразднуют в Беловском сельском поселении.

В этом году в Белгородской области новые дома и квартиры получас 216 детей-сирот в 21 муниципалитете. Наш регион – единственный в стране, где нет очереди на предоставление жилья ребятам, оставшимся без попечения родителей. В новых домах есть необходимая мебель на первое время: шкафы, диваны, кухонные уголки, обеденные группы.

- Хочется пожелать вам только счастливой жизни, чтобы вы были успешными и создали крепкие семьи. Уверен, что вы станете друг другу хорошими соседями и верными друзьями. Очень рад быть вместе с вами в этот важный день. Поздравляю вас с новосельем и юбилейными датами, которые мы празднуем в эти дни, – 95-летием образования Белгородского района и 80-летием его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Пусть в ваших домах царит уют. Мира, здоровья и всего самого доброго вам, дорогие ребята! – пожелал глава Белгородской области.