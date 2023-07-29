Парк «Молодежный» открыли в Корочанском районе Белгородчины

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Накануне 95-летия муниципалитета в Корочанском районе открыли парк «Молодежный». Пространство благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

У корочанцев теперь появились в одном месте спортивно-игровые площадки, фонтан, телеэкран, новая набережная, теневые навесы, качели, велодорожки.

- Получилось красивое и уютное место для отдыха. Уверен, что в любую погоду и в любое время года это место будет основной точкой притяжения для всех жителей. Очень рад, что, вопреки всем трудностям, мы реализуем такие качественные проекты по благоустройству общественных территорий в разных городах региона, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.