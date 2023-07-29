Губернатор поздравил белгородскую команду с победой в игре «Зарница 2.0»

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с победителями военно-спортивных испытаний «Зарница 2.0». Белгородская команда стала лучшей в играх, которые проходили на Бородинском поле. В них приняли участие команды из четырех субъектов: Белгородской, Московской и Тульской областей, а также города Москвы.

Достойно представили Белгородскую область 20 ребят: курсанты Центра «ВОИН», участники военно-патриотического клуба «Барс» и учащиеся школ Белгорода. Мальчишки поделились своими эмоциями от обновленной «Зарницы», рассказали, как их приняли, как кормили, кто и как их подготавливал, как проходили соревнования, как они ночью сидели в засаде, брали пленных, как добывали сведения, благодаря которым и одержали победу.

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

- Договорились с парнями, что они помогут разработать программу нашей белгородской «Зарницы». Думаю, у них получится сделать испытания наиболее интересными для молодёжи. Очень хочется, чтобы наряду с «Арматой» и военно-спортивным центром «Воин» наша «Зарница» нашла свое место в начальной военной подготовке, подготовке наших мальчишек к будущей взрослой жизни, - отметил губернатор Белгородской области.