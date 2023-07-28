Спортсмены из Белгородской области заняли призовые места на Летних играх сурдлимпийцев

Фото: Министерство спорта Белгородской области.

В Уфе при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» проходят масштабные соревнования «Мы вместе. Спорт». Показать себя и побороться с другими на состязания съехались полторы тысячи спортсменов из тридцати стран мира.

Проявили себя на Летних играх сурдлимпийцев спортсмены из Белгородской области. Первую золотую медаль нашей сборной принесла Елизавета Попова. Еще пять медалей отправились в копилку Белгородской области благодаря работе мужской и женской сборных команд по пулевой стрельбе в упражнении ВП-60, стрельба из пневматической винтовки на расстоянии десять метров.

По итогам состязаний Даниил Гресь и Эрика Горланова стали победителями в данной дисциплине. Серебряной призеркой стала Юлия Чурсина, а бронзу забрали Артем Козлов и Дарья Исаева. Готовили спортсменов к выступлению Сергей Кривцов и Сергей Головков.