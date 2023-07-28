Белгородец за день забрал у пенсионерок порядка миллиона рублей

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородская полиция задержала жителя областного центра по подозрению в серии мошенничеств. По предварительной информации, 21-летний белгородец отработал «курьером» всего один день. За это время он забрал у пожилых жительниц региона порядка 1 миллиона рублей.

Вычислить злоумышленника удалось после заявления одной из жертв. К правоохранителям обратилась 76-летняя белгородка. Женщина попалась на схему «ваш родственник попал в ДТП». Пытаясь помочь внучке, она отдала аферистам 80 тысяч рублей.

По факту мошенничеств возбуждено три уголовных дела. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.