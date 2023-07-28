Дожди и сильный ветер не покинут Белгородскую область 29 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, дожди и сильный ветер не покинут территорию региона еще минимум на сутки. Как сообщает гидрометцентр, в субботу, 29 июля, белгородцев ожидает облачная с прояснениями погода.

Ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Днем кратковременные дожди. Ветер западной четверти 8-13 м/с, ночью местами при грозах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью на территории Белгородской области 13-18° тепла, днем потеплеет до 20-25 градусов.

Спасатели советуют белгородцам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

Напомним, вчера из-за стихии в Белгороде пострадали 14 автомобилей и 65 домов, в дежурную часть поступило порядка 100 сообщений об упавших деревьях.