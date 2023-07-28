В Белгородской области двое строителей сорвались с крыши, один из них погиб. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности во время проведения строительных работ, в результате которого погиб человек.

По версии следствия, вчера, 27 июля двое мужчин 2002 и 2000 годов рождения выполняли работы по замене кровли четырехэтажного жилого дома в городе Строитель Белгородской области без использования средств индивидуальной защиты.

Во время работ 22-летний мужчина сорвался с крыши и скончался на месте. Его 21-летний коллега также упал с крыши. Молодой человек с множественными травмами доставлен в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ. Как сообщили в СУ СК РФ по Белгородской области, уже установлено, что трудовые отношения с потерпевшими официально не оформлялись. Расследование уголовного дела продолжается.