Для многодетных семей в Борисовском районе в этом году построят три дома

В Борисовском районе Белгородской области полным ходом идет строительство трех домов для многодетных семей. Объекты осмотрели министр строительства региона Оксана Козлитина и глава муниципалитета Владимир Переверзев.

Подрядчики уже возвели стены и внутренние перегородки. Также рабочие выполнили устройство верхнего монолитного пояса для установки кровли. В ближайшее время строители закроют контур домов и приступят к оштукатуриванию.

Кроме того, уже заключены договоры на подключение воды, света и газа. А также заказаны оконные блоки. Работы выполняются в соответствии с графиком.