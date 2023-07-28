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НовостиОбщество28 июля 2023 12:12

Для многодетных семей в Борисовском районе в этом году построят три дома

На объектах уже возведены стены и внутренние перегородки
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Борисовском районе Белгородской области полным ходом идет строительство трех домов для многодетных семей. Объекты осмотрели министр строительства региона Оксана Козлитина и глава муниципалитета Владимир Переверзев.

Подрядчики уже возвели стены и внутренние перегородки. Также рабочие выполнили устройство верхнего монолитного пояса для установки кровли. В ближайшее время строители закроют контур домов и приступят к оштукатуриванию.

Кроме того, уже заключены договоры на подключение воды, света и газа. А также заказаны оконные блоки. Работы выполняются в соответствии с графиком.