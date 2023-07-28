По итогам прошлого года Белгород и Старый Оскол в числе лидеров среди «Умных городов». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Минстрой РФ подвел итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2022 год. В число лидеров всероссийского рейтинга попали Белгород и Старый Оскол. Индекс рассчитывается для более чем 200 городов, участвующих в проекте Минстроя России «Умный город».

Третий год подряд в категории «Крупные города» среди лидеров назван Белгород – он занимает пятую позицию. Впервые на верхних строчках рейтинга Старый Оскол – он поднялся на шестое место в категории «Большие города».

- Областной центр и Старый Оскол стали участниками проекта «Умный город» ещё на стадии его пилотного внедрения – около 5 лет назад. За это время оба города совершили большой скачок в развитии и цифровизации различных сфер: образования, культуры, транспорта, здравоохранения, ЖКХ и других. Создано множество сервисов, которые повышают мобильность граждан, их доступ к получению важных государственных услуг, экономят время на походах в различные ведомства, – рассказал заместитель министра цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.