Белгородский губернатор возьмет на личный контроль два объекта образования.

Губернатор Белгородской области проверил ход ремонтных работ в образовательных учреждениях. Сейчас в регионе строится и ремонтируется больше 60 зданий. Два из них – девятый лицей и седьмую школу - глава региона возьмет на личный контроль.

В лицее №9 уже завершаются работы. Здание является памятником архитектуры и охраняется государством. Строители максимально сохраняют внешний вид сооружения. В начале августа подрядчики передадут объект руководству лицея.

- 1 сентября будем принимать учеников. Я уверен, что дети и родители будут любить это место. Для образовательного учреждения очень качественный ремонт получился, - отметил Гладков.

В школе №7 заменили недобросовестного подрядчика. Новая строительная организация качественно и оперативно доделывает ремонт.