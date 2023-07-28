В Белгородской области отремонтировали дорогу к селу Хмелевое

В Белгородской области продолжают приводить в порядок дороги регионального значения. Дорожники привели в нормативное состояние участок трассы к в Красненском районе. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Продолжаем работы по капитальному ремонту дорог. В Красненском районе выполнены работы по замене дорожного покрытия к селу Хмелевое. Ремонт не производился больше 20 лет. Надеюсь, что жители довольны, - отметил глава региона.

Кроме того, в августе закончат ремонтировать участок дороги протяженностью 3,7 км Белгород - Новая Деревня. Специалисты уже срезали верхний слой покрытия, уложили асфальтобетон. Подрядчики также обновят тротуар, установят новый павильон на остановках.

Стоит отметить, что дорога является частью опорной сети региона. Она обеспечивает выезд из южной части города в микрорайоны ИЖС и к федеральной трассе М2 Крым.

Белгородской области одобрен социальный казначейский кредит на 1,8 млрд рублей. На эти деньги в этом году планируется отремонтировать 15 участков дорог общей протяженностью 73,3 км.