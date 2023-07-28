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НовостиПроисшествия28 июля 2023 10:13

В Белгороде монаха-отшельника осудили на 5 лет за призывы к терроризму

Ему также нельзя будет 4 года заниматься администрирование сайтов
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области сотрудники регионального УФСБ пресекли преступную деятельность жителя Валуйского городского округа, который публично оправдывал терроризм и призывал к террористической деятельности в социальных сетях.

Фигурант был монахом-отшельником и состоял в штате раскольнической структуры Русской православной церкви заграницей. Он неоднократно публиковал в сети провокационные видео.

В отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному нельзя будет в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей.

Приговор коллегии Второго Западного окружного военного суда вступил в законную силу.