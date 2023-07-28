В Белгородской области за стуки зарегистрировано 7 пожаров. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки огнеборцы Белгородской области 7 раз выезжали на тушение пожаров. Погибших и пострадавших нет.

В селе Посохово Валуйского округа произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил диван на площади 2 метров квадратных. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Ночью поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Роговатое Старооскольского городского округа. Огонь повредил дом на площади 30 метров квадратных с обрушением кровли на площади 30 метров квадратных. Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В хуторе Красноорловский Краснояружского района произошел пожар в сарае. По предварительным данным, были нарушены правила эксплуатации электрооборудования.

Также 4 раза за сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Белгородской области выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора на общей площади более 310 метров квадратных.