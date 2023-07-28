Губернатор рассказал о строительстве очистных в Никольском Белгородского района

Жители села Никольское Белгородского района этой весной выступили против строительства очистных сооружений рядом с жилыми домами. Региональные власти после этого приняли решение перенести объект в другое место. Была создана инициативная группа. После встречи чиновников с жителями прошло 2,5 месяца.

Местная жительница пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на «замалчивание» проблемы.

Глава региона ответил, что никакого замалчивания нет, а для решения вопроса необходимо время. По словам Гладкова, инициативная группа местных жителей проехала по строящимся очистным сооружениям и убедилась, что от них нет никакого шума и запаха.

- Завтра у меня очередное совещание, как только будет подготовлено решение, оно сразу будет доводиться до вас, уважаемые жители, поэтому не переживайте. Есть еще позиция прокуратуры, правоохранительных органов в этой части. Надеюсь, на следующей неделе эта информация будет доведена, - сказал Вячеслав Гладков.