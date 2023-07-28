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НовостиОбщество28 июля 2023 8:57

В Белгороде на двух перекрестках не работают светофоры

Поврежден кабель электропитания объектов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @mbuubgb.

фото: @mbuubgb.

В Белгороде не работают светофорные объекты на двух перекрестках. Речь идет о пересечении улиц Студенческая - Некрасова и Студенческая - Садовая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Сбой в работе произошел из-за повреждения кабеля электропитания объектов. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы.

В городской администрации призывают автомобилистов быть внимательными на дороге, руководствоваться знаками приоритета, сигналами регулировщика и уважать всех участников движения.