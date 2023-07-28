В Белгороде на двух перекрестках не работают светофоры

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В Белгороде не работают светофорные объекты на двух перекрестках. Речь идет о пересечении улиц Студенческая - Некрасова и Студенческая - Садовая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Сбой в работе произошел из-за повреждения кабеля электропитания объектов. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы.

В городской администрации призывают автомобилистов быть внимательными на дороге, руководствоваться знаками приоритета, сигналами регулировщика и уважать всех участников движения.