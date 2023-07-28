После непогоды в Белгороде растет количество повреждений

Пострадали 65 домов, 14 машин, повалено 79 деревьев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии в Белгороде. На данный момент в ЕДДС города поступило 79 сообщений о поваленных деревьях, из-за которых пострадало 14 автомобилей и зафиксировано 65 повреждений в домах. В основном это крыши и балконы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С раннего утра управы обходят территории. Коммунальные службы убирают поваленные деревья, а также мусор и ветки на тротуарах и дорогах города. С помощью специальной техники устраняют подтопления в частном секторе на Пугачева.

По прогнозам белгородских синоптиков, сегодня на территории региона также ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.