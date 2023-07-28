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НовостиОбщество28 июля 2023 8:42

После непогоды в Белгороде растет количество повреждений

Пострадали 65 домов, 14 машин, повалено 79 деревьев
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадали 65 домов, 14 машин, повалено 79 деревьев.

Пострадали 65 домов, 14 машин, повалено 79 деревьев.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии в Белгороде. На данный момент в ЕДДС города поступило 79 сообщений о поваленных деревьях, из-за которых пострадало 14 автомобилей и зафиксировано 65 повреждений в домах. В основном это крыши и балконы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С раннего утра управы обходят территории. Коммунальные службы убирают поваленные деревья, а также мусор и ветки на тротуарах и дорогах города. С помощью специальной техники устраняют подтопления в частном секторе на Пугачева.

По прогнозам белгородских синоптиков, сегодня на территории региона также ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.