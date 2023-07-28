Губернатор проверил ход восстановительных работ в белгородском Муроме

От обстрелов ВСУ в Муроме пострадали администрация, школа, детсад, ДК. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков вместе с главой Шебекинского округа и главой сельского поселения посмотрели, как идут работы по восстановлению Мурома.

Больше всего разрушений из-за обстрелов ВСУ в центре села, где находятся администрация, ДК, детский сад, школа и ФАП. Больше года в эту часть населенного пункта не могли зайти строители из-за постоянных атак противника. На сегодняшний день уже есть источник финансирования, работа по восстановлению идет. Вячеслав Гладков пообещал повторно осмотреть объекты через 10 дней.

- Прошлись по главным улицам, пообщались с жителями. Постарались ответить на все многочисленные вопросы. Один из них касается выплат в размере 50 тысяч рублей. Напомню, что эта сумма выплачивается тем жителям села, у которых разрушено жилье. По восстановлению жилья оставляем тот же алгоритм, который действует в отношении всех поврежденных объектов - сначала закрываем тепловой контур (окна и кровлю), затем переходим к внутренним работам, и третьим этапом идет восстановление надворных построек, - отметил губернатор Белгородской области.